Im Jahresvergleich stiegen die Löhne im September um 3,0 Prozent. Hier war ein Anstieg um 3,1 Prozent erwartet worden./jkr/jha/
(AWP)
In den USA sind die Löhne im September kaum gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legten sie um 0,1 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Ökonomen hatten im Schnitt mit einem Lohnwachstum um 0,3 Prozent gerechnet. Im Vormonat hatte das Lohnplus bei 0,3 Prozent gelegen.
Im Jahresvergleich stiegen die Löhne im September um 3,0 Prozent. Hier war ein Anstieg um 3,1 Prozent erwartet worden./jkr/jha/
(AWP)