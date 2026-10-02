In den USA sind die Löhne im September kaum gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legten sie um 0,1 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Ökonomen hatten im Schnitt mit einem Lohnwachstum um 0,3 Prozent gerechnet. Im Vormonat hatte das Lohnplus bei 0,3 Prozent gelegen.