Die kurzfristigen Inflationserwartungen der Verbraucher gaben zudem stärker als erwartet nach. Auf Sicht von einem Jahr fiel sie auf 3,7 Prozent, von zuvor 4,7 Prozent. In einer ersten Schätzung waren noch 4,3 Prozent ermittelt worden. Der Wert liegt aber immer noch weit über dem vor Beginn des US-iranischen Krieges im Februar. Damals waren es 3,4 Prozent gewesen.