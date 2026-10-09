«Insgesamt ist die Stimmung bei Verbrauchern mit geringerem Einkommen und solchen mit kleineren Aktienportfolios in diesem Monat stark gesunken - also bei Gruppen, die über weniger Ressourcen verfügen, um Preissteigerungen abzufedern», so Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage. «Die Frustration über die Lebenshaltungskosten nimmt weiter zu, da Verbraucher aller politischen Lager davon ausgehen, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung seit Jahresbeginn abgeschwächt hat.»