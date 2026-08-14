Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im August stärker als erwartet eingetrübt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima fiel laut der am Freitag veröffentlichten ersten Schätzung um 4,2 Punkte auf 51,0 Zähler. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem leichten Rückgang auf 55,0 Punkte gerechnet. Sowohl die Erwartungen der Verbraucher als auch die Bewertung der aktuellen Lage verschlechterte sich merklich.