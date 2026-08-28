Die kurzfristigen Inflationserwartungen der Verbraucher gaben auf hohem Niveau nach. Auf Sicht von einem Jahr sank sie von 4,2 auf 4,0 Prozent. Zunächst war noch ein Anstieg auf 4,3 Prozent ermittelt worden. Vor dem Iran-Krieg im Februar lag der Wert noch bei 3,4 Prozent. Die längerfristigen Inflationserwartungen (5 bis 10 Jahre) verharrten bei 3,3 Prozent. Die US-Notenbank strebt lediglich eine Inflationsrate von 2 Prozent an. Im Juli war diese auf 3,4 Prozent gefallen.