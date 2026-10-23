Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump vor rund eineinhalb Jahren befinden sich die eng verflochtenen Nachbarstaaten Kanada und die USA in einem Handelskonflikt, der zuletzt mit Zöllen und Gegenzöllen eskalierte. Beide Länder leiden unter den Auswirkungen des Handelskonflikts. Für die deutlich kleinere Volkswirtschaft Kanada, die stark vom Handel mit den USA abhängig ist, sind die Folgen jedoch besonders spürbar. Die Verhandlungen über eine Lösung lagen zuletzt auf Eis./apo/DP/he