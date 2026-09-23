Das Verhältnis zwischen Pretoria und Washington ist seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump angespannt. Trump wirft der südafrikanischen Regierung vor, weisse Minderheiten in Südafrika - insbesondere sogenannte Afrikaaner, also Nachfahren niederländischer Siedler - zu diskriminieren, und hat in dem Zusammenhang auch von einem «Genozid» gesprochen. Bei den aufgenommenen Menschen werde es sich daher «in erster Linie um Afrikaaner aus Südafrika» handeln, zitieren US-Medien aus der Begründung des US-Aussenministeriums.