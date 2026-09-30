Im Monatsvergleich stiegen die Preise wie erwartet um 0,3 Prozent. Die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, verharrte auf 3,0 Prozent. Allerdings wurde auch hier der Wert für den Vormonat deutlich nach unten revidiert, von zuvor 3,3 Prozent auf nur noch 3,0 Prozent.