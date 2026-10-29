In den USA sind die privaten Einkommen schwächer gestiegen als erwartet. Im September legten die Einkommen im Monatsvergleich um 0,2 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Im Vormonat waren die Einkommen um revidiert 0,3 (zuvor 0,2) Prozent gestiegen.