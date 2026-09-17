Nach der Schliessung des Kennedy Centers wegen mutmasslicher Sicherheitsbedenken hat ein Richter allzu schnelle Baumassnahmen untersagt. Sollten grössere Bauarbeiten oder eine Zerstörung des Hauptgebäudes geplant sein, müsse das Kennedy Center 30 Tage zuvor darüber informieren, ordnete der Bundesrichter in Washington an. Der Schliessung war ein Streit um die Frage vorausgegangen, ob der Name von US-Präsident Donald Trump an der Fassade der Kultureinrichtung angebracht werden darf.