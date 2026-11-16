Konkrete Hinweise auf einen geplanten Anschlag oder eine besondere Bedrohung werden in der Mitteilung aber nicht genannt. Als potenzielle Ziele genannt werden unter anderem Märkte, Einkaufszentren und Verkehrsknotenpunkte. Zudem weisen die Botschaften auf mögliche Reisebehinderungen durch Streiks und Demonstrationen hin sowie auf die jüngste Serie falscher Bombendrohungen im europäischen Flugverkehr. Veröffentlicht wurde die Warnung auch in Ländern wie Spanien, Grossbritannien und Portugal./hae/DP/he