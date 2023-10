Das US-Militär hat eine Drohne des Nato-Partners Türkei in Syrien abgeschossen. «Dies ist sicherlich ein bedauerlicher Vorfall», sagte Pentagon-Sprecher Pat Ryder am Donnerstag. Die Drohne sei am Morgen in Richtung der US-Streitkräfte geflogen. Die US-Befehlshaber vor Ort seien zu der Einschätzung gelangt, dass eine «potenzielle Bedrohung» bestanden habe. Daraufhin habe ein US-Kampfjet des Typs F-16 die Drohne abgeschossen. Ryder betonte, dass man derzeit keine Hinweise darauf habe, dass die Türkei absichtlich auf das US-Militär gezielt habe. Es seien ausserdem keine US-Streitkräfte verletzt worden.

06.10.2023 03:26