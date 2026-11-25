Der Oberste Gerichtshof hatte Anfang des Jahres geurteilt, dass Trumps globale Zölle gegen Dutzende Handelspartner wie der EU auf Basis eines Notstandsgesetzes rechtswidrig waren. Der Supreme Court kippte damit auch einen Zollsatz von 15 Prozent, der damals für den Import der meisten EU-Produkte in die USA galt. Seitdem versucht die Trump-Regierung mittels anderer rechtlicher Grundlagen an ihrer Zollpolitik festzuhalten. Mit ihrer neusten Ankündigung hebt sie die Zölle auf viele EU-Produkte nun wieder auf den Stand vor der Gerichtsniederlage.