Obergrenze von 15 Prozent

Die EU-Kommission erwartet, dass die mit Trump vereinbarte Zollobergrenze weiter respektiert werde. Denn generell gilt zwischen den USA und der EU der Turnberry-Deal: Nach der Einigung von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Trump in Schottland im Juli 2025 wurde vereinbart, dass auf die meisten EU-Einfuhren in die USA maximal ein Aufschlag von 15 Prozent des Warenwertes erhoben werden darf. Brüssel machte im Gegenzug weitere Zugeständnisse wie die Abschaffung von EU-Zöllen auf US-Industriegüter.