Die Regierung von Präsident Donald Trump begründet dies mit strukturellen Überkapazitäten in der Industrie. Das Büro des US-Handelsbeauftragten will am (heutigen) Mittwoch eine mehrmonatige Untersuchung zu unfairen Handelspraktiken abschliessen, wie es hiess.
Laut einem US-Regierungsvertreter richten sich die neuen Zölle unter anderem gegen die Schweiz, die EU, China, Japan oder Südkorea. Die US-Regierung wirft den Partnern vor, ihre Produktion mit unfairen Subventionen zu fördern und damit der Wirtschaft der USA zu schaden.
Laut Bundesratssprecherin Nicole Lamon war die neue Zollandrohung Thema an der Sitzung der Landesregierung. «Die Resultate sind noch nicht bekannt. Die Schweiz hat noch keinen offiziellen Informationen aus den USA erhalten.»
jb/hr
(AWP)