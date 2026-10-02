Die brasilianische Polizei verstärkte den Schutz rund um die US-Botschaft und erklärte laut dem Nachrichtenportal «G1», dass es bislang keine konkreten Hinweise auf eine Gefahr gebe. «Was in der Praxis besteht, ist eine grosse Sorge angesichts der Lage, mit einer polarisierten Wahl, einer Wahl, die weltweit ganz besondere Aufmerksamkeit auf Brasilien lenkt», zitierte «G1» den Kommandeur der Militärpolizei des Bundesdistrikts, Rômulo Flávio Mendonça Palhares.