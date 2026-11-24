Huang hatte Affäre mit Megaspeed-Managerin

Bei Megaspeed hatte in führender Position die Managerin gearbeitet, mit der Nvidia-Chef Jensen Huang eine aussereheliche Affäre hatte, wie durch Medienberichte bekanntwurde. In den Berichten hatte es auch geheissen, US-Sicherheitsbehörden vermuteten, dass die Frau vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden sei. Huang trat vor rund zehn Tagen zurück, nachdem eine weitere Affäre bekanntwurde - diesmal mit einer ihm unterstellten Top-Managerin von Nvidia.