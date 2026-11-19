Trump: Das sind «üble Leute»

Im festgefahrenen Konflikt zwischen den USA und dem Iran wächst erneut die Gefahr einer militärischen Eskalation. In den vergangenen Tagen griffen sich die iranischen Streitkräfte und das US-Militär wiederholt gegenseitig an. Vorausgegangen waren zahlreiche Attacken auf Öltanker in der Strasse von Hormus, die im Iran-Krieg zum zentralen Streitpunkt zwischen Washington und Teheran geworden ist. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, der nach der Parlamentswahl um sein politisches Überleben kämpft, drängt laut «Axios» bei Trump darauf, so bald wie möglich wieder in den Krieg zu ziehen.