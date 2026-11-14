Die USA und China haben wenige Tage vor einem geplanten Treffen der Staatschefs Donald Trump und Xi Jinping über Handelsfragen beraten. Bereits am Freitag hat die bislang erste Sitzung des gemeinsamen Handelsrats stattgefunden, teilte das chinesische Handelsministerium mit. Demnach sei es während der per Videoschalte geführten Gespräche unter anderem um mögliche Zollsenkungen in Höhe von 30 Milliarden US-Dollar gegangen. Ebenfalls wurde der Handel von landwirtschaftlichen Produkten sowie weitere Themen von gemeinsamem Interesse besprochen.