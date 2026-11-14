Der Austausch sei offen, tiefgründig und konstruktiv geführt worden, hiess es von chinesischer Seite. Konkrete Ergebnisse der Handelsratssitzung sind bislang nicht bekannt. Der bilaterale Handelsmechanismus wurde erstmals im Mai während des Gipfeltreffens von Trump und Xi in Peking vereinbart und sei bei einem weiteren Treffen im September in Washington konkretisiert worden.
Die beiden Staatschefs werden nach Angaben des Weissen Hauses erneut am Donnerstag am Rande des Gipfels der des Wirtschaftsgipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in Shenzhen zusammenkommen. Überdies soll es auch erstmals ein Dreiertreffen mit Kremlchef Wladimir Putin geben./fkr/DP/he
(AWP)