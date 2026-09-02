Iran verübt Vergeltungsschläge

Jordanien wurde nach Angaben der örtlichen Nachrichtenagentur Petra mit 13 ballistischen Raketen angegriffen. Zehn seien erfolgreich abgefangen worden, die übrigen in entlegene Gebiete gestürzt. Es habe keine Verletzten gegeben. Auch Kuwait und Bahrain meldeten erneut feindlichen Beschuss aus dem Iran. In einer Erklärung der iranischen Revolutionsgarden hiess es zudem, man habe US-Stützpunkte in Erbil in der autonomen Kurdenregion im Norden des Iraks mit Raketen und Drohnen attackiert. Eine Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.