In der Vereinbarung «sehen wir eine Wiederbelebung unserer Verteidigungspartnerschaft und die Chance für eine Zusammenarbeit zwischen unseren beiden grossartigen Streitkräften», sagte Hegseth nach der Unterzeichnung. Die US-Regierung hatte Hegseths Besuch vorab nicht öffentlich angekündigt. Zu konkreten Inhalten der Vereinbarung gab es zunächst keine offiziellen Informationen.