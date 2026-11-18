US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat bei einem überraschenden Besuch in Caracas eine Vereinbarung zur militärischen Zusammenarbeit mit Venezuela unterzeichnet. Diese ermögliche es den USA, mit der Regierung und dem Militär Venezuelas zu kooperieren, etwa beim Austausch von Geheimdienstinformationen, sagte Hegseth nach einem Treffen mit der geschäftsführenden Präsidentin des südamerikanischen Landes, Delcy Rodríguez, in der venezolanischen Hauptstadt. Am 3. Januar hatten die USA bei einem Militäreinsatz in Caracas den früheren Machthaber Nicolás Maduro gefangengenommen.