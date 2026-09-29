Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im September unter anderem wegen der hohen Energiepreise deutlich eingetrübt und den tiefsten Stand seit zwölf Jahren erreicht. Der Indikator fiel um 6,7 Punkte auf 81,9 Punkte, wie das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag mitteilte. Es ist der niedrigste Stand seit dem Frühjahr 2014.