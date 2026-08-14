Der Zoll von 100 Prozent gilt laut einer Mitteilung des Weissen Hauses unter anderem für Drohnen mit einem maximalen Startgewicht von mehr als 25 Kilogramm und für Modelle mit Wärmebildkameras. Andere Drohnen mit einem maximalen Startgewicht von bis zu 25 Kilogramm werden mit 25 Prozent belegt. Die Zölle treten grösstenteils am 3. September in Kraft.