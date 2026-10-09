Bundesjustizministerin Stefanie Hubig sprach von einem finsteren Tag für das internationale Recht und die Idee einer regelbasierten Weltordnung. Es sei eine «bittere Pointe», dass dies am gleichen Tag geschehe, an dem einer ehemaligen Richterin des Gerichtshofs der Friedensnobelpreis zugesprochen werde, sagte die SPD-Politikerin. Der Internationale Strafgerichtshof sei ein Friedensprojekt, denn Frieden entstehe durch Gerechtigkeit. Sie betonte: «Deutschland hat sich von Beginn an für den Internationalen Strafgerichtshof stark gemacht - und wir müssen das weiterhin tun.»