Das Wachstum der US-Wirtschaft hat sich im Sommer stärker beschleunigt als erwartet. Im dritten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 4,3 Prozent, wie das Handelsministerium am Mittwoch laut einer zweiten Erhebung in Washington mitteilte. In einer ersten Schätzung war nur ein Anstieg um 3,4 Prozent ermittelt worden, Volkswirte hatten mit einer Revision auf 3,5 Prozent gerechnet. Das stärker als gedachte Wachstum geht in erster Linie auf Aufwärtskorrekturen bei den Investitionen und den Konsumausgaben zurück. Im zweiten Quartal waren die USA um 2,2 Prozent gewachsen.