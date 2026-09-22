Das Abkommen folgt auf monatelangen Druck von US-Präsident Donald Trump. Dieser ‌hatte wiederholt gefordert, die USA müssten Grönland kontrollieren, und dabei zeitweise auch den Einsatz militärischer oder wirtschaftlicher Mittel nicht ausgeschlossen. Umfragen zufolge lehnt eine überwältigende Mehrheit der Grönländer diese Idee jedoch ​ab. ​Die Drohungen hatten im Januar zu einer ⁠diplomatischen Krise innerhalb der Nato geführt und Dänemark sowie ​das weitgehend autonome dänische ⁠Gebiet Grönland zu Verhandlungen mit der Regierung in Washington veranlasst. Nach Angaben Dänemarks wird mit ‌der neuen Vereinbarung die Sicherheit in der Arktis unter die Aufsicht der Nato gestellt, anstatt sie allein den USA und Dänemark zu überlassen. Während des ‌Kalten Krieges unterhielten die USA 17 militärische Anlagen mit mehr ​als 10.000 Soldaten in Grönland. Heute gibt es dort nur noch den Weltraumbahnhof Pituffik mit rund 150 US-Militärangehörigen.