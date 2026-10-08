Für Valcambi verfolge damit die Strategie, das Know-how näher an die Kunden heranzuführen und so die wichtigen internationalen Edelmetallmärkte besser bedienen zu können, hiess es weiter. «Asien ist ein Schlüsselmarkt für die Edelmetallindustrie und wird in deren Zukunft eine immer wichtigere Rolle spielen», wird CEO Simone Knobloch zitiert.