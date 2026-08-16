Partei in Bedrängnis

Ihre Ankündigung bringt ihre Partei in Bedrängnis. Das Präsidium der Mitte Waadt hatte ihr nämlich empfohlen, auf eine Kandidatur zu verzichten. Die Partei, die im Kanton wenig politisches Gewicht hat, will mit Blick auf die kantonalen Wahlen 2027 Bündnisse eingehen. Doch alle konsultierten Parteien aus der Mitte wie auch von rechts wollen kein Bündnis mit Valérie Dittli als Kandidatin.