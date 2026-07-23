Aktienrückkaufprogramm gestartet

Mit ihrer Strategie «Valiant 2029» sieht sich das Finanzinstitut derweil auf Kurs: Nebst der Weiterentwicklung des Angebots verlaufe auch das Programm zur Steigerung der Effizienz planmässig. Valiant will in diesem Rahmen laut früheren Angaben Kosteneinsparungen von mindestens 15 Millionen Franken realisieren, wobei es zu einer Reduktion von 80 Vollzeitstellen kommen soll.