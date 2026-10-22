Burgener wiederum ist als Nachfolger von Gygax vorgesehen, der an der Generalversammlung 2028 nicht mehr zur Wiederwahl antreten wird, wie bereits bekannt war. Anlässlich einer «Cooling-off»-Periode soll Burgener 2027 erst für ein Jahr als einfaches VR-Mitglied gewählt werden. Die Lösung sei mit der Finanzmarktaufsicht Finma abgestimmt, hatte es bei der Ankündigung im Februar geheissen.