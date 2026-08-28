Führungswechsel bei Valora: Firmenchef Michael Mueller verlässt den Kioskkonzern per Ende Oktober auf eigenen Wunsch. Er wird damit auch seine Funktion als CEO von Femsa Europe abgeben, der europäischen Retail-Sparte des mexikanischen Valora-Eigentümers. Mueller ist seit 2012 für Valora tätig und steht seit 2014 an der Spitze des Unternehmens.