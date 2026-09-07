Mit der Partnerschaft will Valora auch expandieren: «Gerade an Tankstellen sehen wir noch viel Potenzial», erklärte Roger Vogt, CEO von Valora Retail und Food Service, in der Mitteilung. Insbesondere mit dem Partner Volenergy, der die BP-, Ruedi Rüssel und Miniprix-Tankstellen betreibt, seien einige neue Standorte an Tankstellen geplant, hiess es. «Im Fokus stehen dabei nicht zuletzt Standorte, die bisher ohne klassischen Tankstellenshop und damit auch ohne Snackangebot auskommen mussten.»