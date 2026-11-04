Der Demokrat Jamie Raskin, der ab Januar Vorsitzender des Justizausschusses werden könnte, entgegnete im Nachrichtensender CNN: «Wir haben keine Angst, ihn zu impeachen.» Seine Partei wisse aber auch, dass dies kein Allheilmittel sei. In der ersten Amtszeit Trump waren zwei Amtsenthebungs-Anläufe des Repräsentantenhauses am Senat gescheitert, wo dafür eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig ist. Die Demokraten halten nach der Wahl bisher 54 der 100 Senatssitze und haben noch Chancen auf zwei weitere.