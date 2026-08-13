Die eingebrachten 13 Objekte werden den Angaben zufolge mit einem Abschlag von 9,5 Prozent auf den IFRS-Bewertungswert per Ende des ersten Quartals 2026 eingebracht. Vier Liegenschaften mit 1162 Wohnungen und einem Bruttovermögenswert von 125,8 Millionen Dollar bleiben vollständig im Eigentum von Varia US. Zwei davon sollen binnen rund zwölf Monaten verkauft werden.