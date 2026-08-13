«Es ist unser Ziel, das Portfolio auf neuere, hochwertigere Objekte in Märkten mit nachhaltigeren Netto-Cashflows auszurichten», hiess es dazu von Varia US auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP am Donnerstag. Gleichzeitig soll das Engagement in älteren, kapitalintensiveren Immobilien reduziert werden. Die Partnerschaft mit Brookfield erweitere die Möglichkeiten, grössere und wettbewerbsfähigere Transaktionen zu tätigen, so der Sprecher weiter. Damit sei Varia in der Lage, Chancen zu nutzen, die es allein nur schwer hätte verfolgen können.