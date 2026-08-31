Für den weiteren Jahresverlauf zeigt sich das Management aber zuversichtlich. Mitte August vereinbarte Varia US - wie bereits bekannt - mit dem Vermögensverwalter Brookfield die Rekapitalisierung von 13 der 17 Immobilien über zwei neue Gemeinschaftsunternehmen. Der Abschluss der Transaktion ist für Anfang des vierten Quartals vorgesehen. Gleichzeitig will Varia US weitere mögliche Verkäufe älterer Immobilien prüfen und bei verbesserten Marktbedingungen wieder stärker auf Mietwachstum setzen.