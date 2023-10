Die Aktionärinnen und Aktionäre der Immobiliengesellschaft Varia US Properties sollen in den Genuss einer ausserordentlichen Dividende von 3,00 Franken je Papier kommen. Dies schlägt der Verwaltungsrat vor, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Eine ausserordentliche Generalversammlung, welche am 3. November stattfindet, muss dem Plan noch zustimmen.

11.10.2023 13:47