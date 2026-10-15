Aktie trotz Überraschung unter Druck

Die Erwartungen der von AWP befragten Analysten wurden insbesondere beim Auftragseingang massiv übertroffen. An der Börse ging es für die Aktien von VAT dennoch bergab: Bis am Mittag verloren die Titel knapp 4 Prozent. Damit reihte sich die Aktie in ein sehr schwaches Chip-Branchenumfeld ein.