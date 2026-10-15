Der Auftragseingang stieg im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 193 Prozent auf 696,6 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess. Der Umsatz legte im Jahresvergleich um 46 Prozent auf 376,4 Millionen Franken zu. Damit hat der Vakuumventilhersteller beim Auftragseingang die Analystenerwartungen klar übertroffen, während der Umsatz im Rahmen der Schätzungen lag.