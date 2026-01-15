Im Gesamtjahr nahm der Umsatz um 14 Prozent auf 1,07 Milliarden zu. Die EBITDA-Marge soll bei rund 30 Prozent und damit am unteren Rand des Zielbands von 30 bis 37 Prozent zu liegen kommen, wie es weiter hiess. Margenvorteile aus höheren Volumina seien teilweise durch ungünstige Wechselkursentwicklungen - insbesondere durch die Entwicklung des Schweizer Frankens gegenüber dem Dollar - aufgezehrt worden. Der vorläufige Free Cashflow für das Gesamtjahr 2025 wird mit «mehr als 225 Millionen Franken» erwartet und liege damit rund 23 Prozent über dem Vorjahreswert.