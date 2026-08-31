Der Hagelzug habe zahlreiche Schäden, insbesondere an Fahrzeugen, verursacht, so die Vaudoise. Bereits seien über 650 beschädigte Fahrzeuge gemeldet worden. Aufgrund dieses ersten Anhaltspunkts und angesichts des starken Hagels geht der Versicherer von über 2000 beschädigten Fahrzeugen mit einem Schadenswert von insgesamt rund 10 Millionen Franken aus.