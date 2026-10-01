Im Juli hatte der Versicherer Vaudoise die Immobilien-Investmentgruppe Procimmo Group übernommen. Nun erhalten die verbliebenen Aktionäre von Procimmo wie bereits bekannt eine Abfindung in Höhe von 9,50 Franken je Namenaktie in bar. Der Verwaltungsrat wird den Fusionsvertrag anlässlich der für den 3. November angesetzten ausserordentlichen Generalversammlung vorlegen.