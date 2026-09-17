Nur «ein erster Schritt»

Oppositionspolitikerin Dinorah Figuera begrüsste die Ankündigung der Regierung. Sie stellte aber klar, dass die bislang erfolgten Freischaltungen nur als «erster Schritt» zu sehen seien. «Es fehlen noch viele Medien, und sie müssen alle wieder uneingeschränkt und dauerhaft verfügbar sein», sagte Figuera auf der Plattform X. Die Politikerin führt die Delegation der Opposition bei den Gesprächen mit dem Regierungslager an.