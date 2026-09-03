Venezuelas Oppositionsführerin María Corina Machado hat Transparenz bei dem jüngsten Öl-Abkommen mit den USA gefordert. «Wer unterschreibt? Was wird tatsächlich unterschrieben? Wer stellt das Geld bereit? Wer gibt die Garantien? Wie kommt das den Venezolanern zugute?», fragte die Friedensnobelpreisträgerin in einem auf der Plattform X veröffentlichten Video.