Venezuelas geschäftsführende Präsidentin Delcy Rodríguez hat Wahlen und einen politischen Wandel in ihrem Land angekündigt. «In Venezuela werden Wahlen stattfinden, und in diesem Sinne haben wir einen politischen Dialog mit Teilen der Opposition aufgenommen, der zu einem Prozess führen soll, bei dem für alle gleiche Bedingungen herrschen», sagte Rodríguez bei der UN-Generaldebatte in New York.