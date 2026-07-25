So kann Veraxa künftig unter anderem bedingtes Kapital für Optionen und Warrants schaffen, das Aktienkapital bis Ende 2030 innerhalb eines festgelegten Kapitalbands anpassen sowie den Verwaltungsrat von bisher fünf auf bis zu sieben Mitglieder erweitern, wie das Unternehmen mitteilte. Die neuen Möglichkeiten sollen unter anderem potenzielle Übernahmen, strategische Partnerschaften, Investitionen und künftige Kapitalmarkttransaktionen erleichtern.