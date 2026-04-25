«Wenn man im grössten, wettbewerbsintensivsten Markt mit der höchsten Innovationsgeschwindigkeit keine Rolle mehr spielt, dann hat man es auch global schwer», sagte Brandstätter. Volkswagen wolle von den Stärken des Marktes profitieren. Vor dem Messestart hatte Volkswagen angekündigt, nach Jahren der Fokussierung auf den chinesischen Markt zukünftig in China entwickelte Fahrzeuge auch in den Globalen Süden exportieren zu wollen. Der Konzern will so Märkte erschliessen, in denen er zuvor unterrepräsentiert war./jon/DP/he