Den bisherigen Rekord für die früheste Lese von Trauben für Champagner gab es im vergangenen Jahr. Nun beginnt die Lese noch einmal acht Tage früher. Durch die Hitze seien die Trauben besonders schnell gereift, aber nicht so gross geworden. Die Trauben verfügten über ein gutes Potenzial. Noch sei es aber zu früh, um über die Qualität des Jahrgangs zu urteilen, hiess es vom Comité Champagne.