Wegen des Verdachts der jahrelangen Schwarzarbeit im Schiffbau durchsuchen Zollbeamte Werften sowie Wohn- und Geschäftsräume in Kiel, Wismar, Wolgast und im Vogtland. Der Schaden werde auf rund fünf Millionen Euro geschätzt, heisst es in einer Mitteilung des Hauptzollamtes Erfurt und der Staatsanwaltschaft Chemnitz. Ermittelt werde gegen sechs Beschuldigte - vier Männer und zwei Frauen - im Alter von 40 bis 62 Jahren.